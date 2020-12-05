Британия устроила слежку за кораблями России

Британия отметила участившиеся в последние недели проходы российских военных кораблей около территориальных вод Соединенного королевства . Всего Королевские ВМС отследили девять вымпелов ВМФ РФ , в числе которых — противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», прошедший около западных берегов Шотландии

В Британии в последние несколько недель засекли девять российских военных кораблей около своих территориальных вод, приводит РИА «Новости» сообщение ВМС Соединенного королевства.

В Лондоне отметили, что корабли ВМФ РФ ни разу не нарушили британских границ, что показывает профессионализм российских моряков.

«Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием РФ недалеко от вод Великобритании», — говориться в комментарии британской стороны.

Также сообщается, что в последние две недели восемь кораблей Королевского флота провели скоординированную операцию по слежению за российскими субмаринами, эсминцами, корветами, патрульными кораблями и сопровождающими их буксирами и судами снабжения.

Площадь проведения операции простирается от Ла-Манша и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии. В пример Британия привела отслеживание британским фрегатом Northumberland перемещений российского противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» около западных берегов Шотландии.

В октябре нынешнего года Daily Mail сообщало, что число российских подводных лодок, которые действуют в Северной Атлантике, резко увеличилось. В частности, возле берегов Великобритании якобы были обнаружены российские малозаметные подводные лодки класса «Акула» — многоцелевые АПЛ проекта 971.

«Количество российских подводных лодок, заходящих в Северную Атлантику, ошеломляет», — приводило издание слова источника в королевских ВМС.

В материале подчеркивалось, что российская сторона начала отправлять в зону операций британского флота две или три субмарины вместо одной, как это было прежде. Собеседник издания назвал такую ситуацию «серьезной».

Местные военные эксперты признали угрозой «ужасающий натиск» российских подводных лодок, которые ранее находились под контролем британского ВМФ и США, поскольку сейчас страны НАТО , по всей видимости, не могут отследить эти субмарины.

ВВС Великобритании и королевский ВМФ существенно усилили патрулирование у границ России, стремясь обнаружить «уязвимые стороны» российской обороны, писала в сентябре газета The Sunday Times.

В материале указывалось, что за три недели с начала осени 2020 года к российским границам в районе Черного и Баренцева морей были направлены как минимум 28 британских военных самолетов, причем в полетах участвовало до пяти боевых машин за раз.

В дальних полетах были задействованы истребители Typhoon и разведывательные самолеты: Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS. Кроме побережья Крыма, британская военная авиация была замечена неподалеку от Мурманска, где базируются подводные лодки Северного флота России.

По словам высокопоставленного источника издания в военных кругах Британии, собранная в результате подобных миссий информация поможет экспертам британского министерства обороны выявить «уязвимые стороны в обороне противника».

В том же месяце газета The Sunday Telegraph приводила слова главы Военной разведки Великобритании генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла о том, что Россия делает большие инвестиции в развитие подводного флота и глубоководных океанических средств.

Так, по его словам, Лондон обеспокоен «автономным подводным аппаратом, способным доставлять ядерные боевые заряды к целям на берегу или даже к авианосной группе в море».

Этот аппарат также может создавать угрозу кабелям интернета и энергоснабжения, проложенным по дну океанов, указывал высокопоставленный военный.

Растущую силу и возможности российского Военно-морского флота британские эксперты оценили еще летом нынешнего года — после прошедшего 26 июля парада кораблей в День ВМФ РФ.

Как указывалось в британских СМИ, Москва много сил и средств вложила в модернизацию своего флота за последние годы. Кроме того, президент России Владимир Путин тогда же анонсировал вхождение в состав ВМФ еще четырех десятков кораблей и оснащение их гиперзвуковым оружием.

По Неве в честь праздника прошли 46 кораблей и судов российского ВМФ, на них находились около 4 тыс. матросов и офицеров.

Торжества прошли также в городах, где расположены базы ВМФ России — Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке, а также в Петропавловске-Камчатском и на базе флота в сирийском Тартусе.