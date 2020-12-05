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Британию напугали российские корабли у берегов королевства 

News.ru 16 минут назад
Всегда можем ответить: Британия предостерегла Россию
Фото: MOD Russia/Global Look Press
Военно-морские силы Великобритании утверждают, что в течение последних несколько недель наблюдали значительное присутствие российских кораблей рядом с территориальными водами королевства. Об этом говорится в заявлении британских ВМС.

Каждое движение российских кораблей — всплывшей на поверхность подлодки, эсминца, корвета, патрульного корабля и сопровождающих их буксиров и судов — внимательно отслеживалось на протяжении двух последних недель восемью кораблями Королевского флота во время операции от пролива Ла-Манш и Кельтского моря до вод, близких к западному побережью Шотландии, — цитирует ТАСС заявление.

В нём говорится, что даже в условиях пандемии коронавируса Великобритания способна оперативно реагировать на угрозы как в территориальных водах, так и по всему миру, а также всегда может ответить.
Отмечается, что в отслеживании российских кораблей участвовали фрегаты HMS Lancaster, HMS Northumberland, HMS Richmond и HMS Kent, а также сторожевые корабли HMS Severn и HMS Tyne. Они наблюдали за движением большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», подводной лодки Б-262 «Старый Оскол», корвета «Бойкий», патрульного корабля «Василий Быков». Помощь Королевскому флоту Великобритании оказывали ВМС Франции.
Ранее американский эсминец USS John McCain нарушил водную границу РФ на два километра. Нарушение остановил большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». Экипаж российского корабля предупредил по каналу связи, что протаранит John McCain, если эсминец немедленно не уйдёт в нейтральные воды. Этого оказалось достаточно, чтобы американские военные больше не пытались пересекать водную границу России.
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В США при этом ответили, что USS John McCain проводил «операцию по обеспечению свободы судоходства в заливе Петра Великого». Вашингтон не признаёт наличие границы РФ в этом районе и не соглашается с заявлениями Москвы о том, что залив Петра Великого является исторической бухтой. СССР объявил этот залив частью своих территориальных вод в 1984 году, писал NEWS.ru.
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Армия , Джон Маккейн , ИТАР-ТАСС
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