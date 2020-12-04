Ещё
Далее:
Читайте также:
Недетские истории в баре «На грудь»
Недетские истории в баре «На грудь» Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва

На Украине дали прогноз по срокам вступления в НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
На Украине дали прогноз по срокам вступления в НАТО
Фото: Reuters
Украина рассчитывает в 2030 году быть полноправным членом НАТО, заявила замминистра иностранных дел республики Эмине Джапарова, комментируя доклад генсека альянса Йенса Столтенберга «НАТО-2030».

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноправным членом альянса. В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий для достижения критериев членства», — написала Джапарова в Facebook.

Она подчеркнула, что доклад подтверждает приверженность НАТО политике «открытых дверей в целях укрепления восточного фланга альянса и укрепления взаимодействия с Украиной и Грузией». Также Джапарова отметила некоторые положения доклада, в частности пункты о расширении и укреплении партнерства связей с Киевом и Тбилиси, «находящихся под постоянным давлением России» и усилении санкций в отношении Москвы, являющихся ответом «российской агрессии против Украины».
Глава минобороны Украины Андрей Таран заявлял, что Киев надеется получить план действий по членству в НАТО в 2021 году. Он же сообщал, что военно-морские силы Украины намерены в 2021 году присоединиться к операции НАТО Sea Guardian в Средиземном море.
Видео дня. Адольф Гитлер выиграл выборы
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие В поражении Армении в Карабахе обвинили российское оружие Трамп решил заблокировать проект военного бюджета США Трамп решил заблокировать проект военного бюджета США В НАТО обвинили Россию в продолжении «агрессивной политики» В НАТО обвинили Россию в продолжении «агрессивной политики»
Комментарии
Армия , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , НАТО , Грузия , Киев , Москва , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
00:11
Водитель вылетел через лобовое стекло при ДТП в Чите
Происшествия
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
00:23
Грудного ребенка выкинули с 13-го этажа в Новой Москве
Происшествия Новости Москвы
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
00:17
Избиение дагестанки во время стрима блогерши попало на видео
Происшествия
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
00:09
Мужчина разделся в метро и проехал несколько станций
Происшествия Новости Москвы
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
00:15
Три тела и сожженное авто: ЧП в российском городе
Происшествия
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
00:11
Блогер Reeflay явился на допрос в сланцах
Происшествия Криминал
В российском детском саду обрушился потолок
00:13
В российском детском саду обрушился потолок
Происшествия
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
00:34
Самолет врезался в джип при посадке на оживленную трассу
Происшествия В мире
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
00:56
Уборщица подралась с семиклассником на перемене
Происшествия
Мощный взрыв произошел в ЮАР
00:19
Мощный взрыв произошел в ЮАР
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение