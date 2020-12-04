На Украине дали прогноз по срокам вступления в НАТО 

Украина рассчитывает в 2030 году быть полноправным членом НАТО , заявила замминистра иностранных дел республики Эмине Джапарова, комментируя доклад генсека альянса Йенса Столтенберга «НАТО-2030».

«Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноправным членом альянса. В этом контексте предоставление Украине плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий для достижения критериев членства», — написала Джапарова в Facebook.

Она подчеркнула, что доклад подтверждает приверженность НАТО политике «открытых дверей в целях укрепления восточного фланга альянса и укрепления взаимодействия с Украиной и Грузией». Также Джапарова отметила некоторые положения доклада, в частности пункты о расширении и укреплении партнерства связей с Киевом и Тбилиси, «находящихся под постоянным давлением России» и усилении санкций в отношении Москвы, являющихся ответом «российской агрессии против Украины».