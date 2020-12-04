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Москва

Власти Карабаха заявили, что не готовятся к новой войне 

Газета.Ru 3 часа назад
Карабах не готовится к новой войне
Фото: EPA
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявили об отсутствии причин для подготовки к новой войне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает РИА "Новости". Он отметил, что в настоящее время "таких причин однозначно нет".
Погосян констатировал, что Карабах в период недавнего обострения вооруженного конфликта в регионе покинули большинство мирных жителей.

"К настоящему времени половина из них уже вернулись. Это означает, что у людей есть доверие. Доверие — это самое главное", — подчеркнул Погосян.

Он добавил, что каждый день в родные города и селения в Карабахе возвращаются 2-3 тысячи человек. 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.
Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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Армия , РИА Новости
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