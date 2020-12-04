«Умные» боеприпасы станут неуязвимыми для РЭБ

Для "умных" боеприпасов разработан новый программно-аналитический комплекс, позволяющий повысить точность поражения целей в условиях противодействия средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как сообщили в "Ростехе", основой комплекса служит новая система радиоэлектронной защиты, способная получать информацию о целях даже при воздействии активных помех с изменяющейся интенсивностью.
— Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков — сделать "умную" начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы, — отметил индустриальный директор Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. Он добавил, что новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ.
Комплекс планируется интегрировать в высокоточные боеприпасы оборонительных и наступательных систем вооружений.
Российскую разработку оценил редактор журнала The National Interest, бывший сотрудник Пентагона Крис Осборн. По его словам, технологии обхода помех могут стать крайне важными для беспилотных систем, так как смогут гарантировать, что управляемые или автономные летательные аппараты смогут не сбиваться с заданного для выполнения задачи курса. Ракеты, реактивные и артиллерийские снаряды также станут более точными.