«Умные» боеприпасы станут неуязвимыми для РЭБ

— Боеприпасы нового поколения с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Одна из ключевых задач разработчиков — сделать "умную" начинку неуязвимой для средств радиоэлектронной борьбы, — отметил индустриальный директор Госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев. Он добавил, что новый комплекс превосходит российские и иностранные аналоги по защищенности боеприпаса от воздействия помех и сводит к нулю эффективность работы средств РЭБ.