«Тихого охотника» ВМС США заметили в Гибралтаре 

Атомная подводная лодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США появилась в порту Гибралтара . Соответствующий снимок в Twitter публикует американский флот.

В подписи к снимку ВМС США замечает, что Silent Hunter действует «в поддержку региональных союзников и партнеров, а также интересов национальной безопасности США в Европе и Африке».

В сентябре издание Defense News сообщило , что за последние несколько месяцев Арктику посетили, в частности, АПЛ типа Seawolf ВМС США, считающаяся самой совершенной субмариной в мире, и единственный в мире серийный тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.