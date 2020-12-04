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«Тихого охотника» ВМС США заметили в Гибралтаре 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
«Тихого охотника» ВМС США заметили в Гибралтаре
Фото: Военно-морские силы США
Атомная подводная лодка (АПЛ) Silent Hunter («Тихий охотник») типа Seawolf («Морской волк») Военно-морских сил (ВМС) США появилась в порту Гибралтара. Соответствующий снимок в Twitter публикует американский флот.
В подписи к снимку ВМС США замечает, что Silent Hunter действует «в поддержку региональных союзников и партнеров, а также интересов национальной безопасности США в Европе и Африке».
В сентябре издание Defense News сообщило, что за последние несколько месяцев Арктику посетили, в частности, АПЛ типа Seawolf ВМС США, считающаяся самой совершенной субмариной в мире, и единственный в мире серийный тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов.
В августе начальник штаба ВВС США Чарльз Браун-младший заявил, что война будущего, проходящая с участием США, не будет похожа на конфликты последних двух десятилетий. «Война будущего не останется далеко от наших берегов», — предположил он.
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Армия , Оружие , Гибралтар , США
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