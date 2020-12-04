Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) "Петр Великий" предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Является флагманом Северного флота ВМФ РФ. Экипаж крейсера составляет 1035 человек. Среди них 105 офицеров, 130 мичманов и 800 матросов. Они размещаются в 1600 помещениях корабля, среди которых 140 одно— и двухместных кают для офицеров и мичманов, 30 кубриков для матросов и старшин (на 8—30 человек каждый) и 220 тамбуров. Крейсер был заложен 11 марта 1986 года на стапеле Балтийского завода.
Атомный крейсер «Петр Великий» попал на видео
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