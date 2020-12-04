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Разминирование юга Степанакерта попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Саперы российского миротворческого контингента продолжают разминирование местности Нагорного Карабаха в зоне ответственности Российской Федерации. Очистка от взрывоопасных предметов произведена на южной окраине Степанакерта. В ходе разминирования за один день 2 декабря было обнаружено и обезврежено около 100 взрывоопасных предметов.
"Для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении", — отметил представитель Министерства обороны Российской Федерации. Отряды разминирования Международного противоминного центра Минобороны России, комплектуемые исключительно военнослужащими по контракту, способны выполнять задачи по разминированию местности в различных физико-географических условиях как вручную, так и с применением расчетов минно-розыскной службы и робототехнических средств.
Комментарии
Армия , Видео , Министерство обороны
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