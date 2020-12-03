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В Крыму призвали НАТО «не лезть куда не следует» 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
В Крыму призвали НАТО «не лезть куда не следует»
Фото: РИА Новости
В Крыму Североатлантическому альянсу посоветовали не нагнетать обстановку в акватории Черного моря и не указывать России набор необходимых сил и средств для обеспечения своей безопасности. По мнению первого вице-спикера Госовета РК Ефима Фикса, Россия без внешней помощи выберет нужные ей решения для защиты границ и своей территориальной целостности.

— Россия принимает те решения, что ей выгодны в плане обеспечения безопасности территории, границ и государства, — заявил в комментарии РИА Новости Ефим Фикс. — Это внутренние дело России, и нечего НАТО лезть куда не следует.

Фикс объяснил, что любая активность враждебного России альянса рассматривается как потенциальная угроза, требующая адекватного реагирования.

— Россия обеспечивает безопасность своих границ на своей территории, а НАТО вместе с США делают все, чтобы приблизить свои вооруженные силы к границам России, — считает Фикс. — Это можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на территорию РФ. И прежде всего надо разобраться, на каком основании альянс разворачивает военные объекты на приближенных к российским границам территориях.

Ранее НАТО, чьи корабли и разведывательные самолеты-беспилотники в разы увеличили активность в Черном море и воздушном пространстве над ним, обвинил Россию в наращивании военной мощи в Крыму. А генсек альянса Йенс Столтенберг пригрозил усилением группировки НАТО на подступах к полуострову.
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Комментарии 18
Армия , Ефим Фикс , Йенс Столтенберг , РИА Новости , Республика Крым , США
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