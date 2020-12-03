В Крыму призвали НАТО «не лезть куда не следует» 

— Россия обеспечивает безопасность своих границ на своей территории, а НАТО вместе с США делают все, чтобы приблизить свои вооруженные силы к границам России, — считает Фикс. — Это можно рассматривать как подготовку к вооруженному вторжению на территорию РФ. И прежде всего надо разобраться, на каком основании альянс разворачивает военные объекты на приближенных к российским границам территориях.