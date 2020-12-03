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В ВВО стартовала вакцинация военнослужащих от COVID-19 

ТК «Звезда» 2 часа назад
В ВВО стартовала вакцинация военнослужащих
Фото: ТК «Звезда»
Первыми прививки сделали медицинские сотрудники, работающие в госпиталях для больных коронавирусом.
Вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавируса началась в России. Партию препарата «Спутник V» доставили в Хабаровск самолетами военно-транспортной авиации в специальных термоконтейнерах.
Первыми прививки сделали медицинские сотрудники, работающие в госпиталях для больных COVID-19. Затем вакцинацию прошел командный состав округа и объединений, а также подразделения, несущие боевое дежурство.
Ранее вакцина поступила в Центральный и Южный военные округа, а также на Северный флот. На добровольной основе прививки сделали уже более 400 тысяч военнослужащих.
Накануне президент Владимир Путин заявил, что масштабная вакцинация гражданских лиц начнется 7 декабря. В России произведено уже порядка двух миллионов доз препарата.
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Армия , Владимир Путин
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