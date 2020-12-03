В ВВО стартовала вакцинация военнослужащих

Первыми прививки сделали медицинские сотрудники, работающие в госпиталях для больных коронавирусом.

Вакцинация военнослужащих Восточного военного округа от коронавируса началась в России . Партию препарата «Спутник V» доставили в Хабаровск самолетами военно-транспортной авиации в специальных термоконтейнерах.

Первыми прививки сделали медицинские сотрудники, работающие в госпиталях для больных COVID-19. Затем вакцинацию прошел командный состав округа и объединений, а также подразделения, несущие боевое дежурство.

Ранее вакцина поступила в Центральный и Южный военные округа, а также на Северный флот. На добровольной основе прививки сделали уже более 400 тысяч военнослужащих.