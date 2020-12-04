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Трамп пообещал заблокировать военный бюджет 

Национальная Служба Новостей и ещё 7 2 часа назад
Трамп пообещал заблокировать военный бюджет
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заблокировать одобренный Конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год. Он раскритиковал документ за то, что в нем осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности.
Трамп написал в Twitter, что это очень плохо для национальной безопасности и честности выборов и пообещал применить вето.
В конце мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. Тогда он заявил, что социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не смогут уходить от ответственности, передает ТАСС.
Ранее американский лидер намекнул сторонникам, что в 2024 году намерен снова бороться за пост главы государства, сообщает телеканал «360».
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Армия , В мире , Гражданская война , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , США , Турция
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