Трамп пообещал заблокировать военный бюджет 

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заблокировать одобренный Конгрессом военный бюджет на 2021 финансовый год. Он раскритиковал документ за то, что в нем осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности.

Трамп написал в Twitter, что это очень плохо для национальной безопасности и честности выборов и пообещал применить вето.

В конце мая Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности соцсетей в стране. Тогда он заявил, что социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не смогут уходить от ответственности, передает ТАСС.

Ранее американский лидер намекнул сторонникам, что в 2024 году намерен снова бороться за пост главы государства, сообщает телеканал «360».