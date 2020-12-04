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В США показали беспилотник для быстрого запуска космических спутников 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
В США показали беспилотник для запуска спутников
Фото: Aevum
В США разрабатывают беспилотный летательный аппарат Ravn X для запуска на низкую околоземную орбиту небольших спутников, сообщает 4 декабря портал «NPlus1».
Аппарат создается в рамках программы по созданию многоразового космоплана, способной выводить полезную нагрузку в космос не реже, чем 10 раз в 10 дней. Его можно использовать в качестве первой ступени для запуска спутников.
Беспилотник Ravn X создан компанией Aevum, имеет длину 24,4 метра и размах крыла в 18,3 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 24,9 тонны, его двигатели работают на обычном авиационном топливе.
По заявлению разработчиков, с помощью Ravn X можно производить космические запуски небольших спутников с интервалом всего в три часа. Беспилотник должен подниматься на высоту от 9 до 18 тыс. метров, а затем запускать двухступенчатую ракету, которая выведет спутники на низкую орбиту.
Первый полет Ravn X должен произойти не позднее декабря 2021 года.
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