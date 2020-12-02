Опубликовано видео обкатки БМПТ «Терминатор» 

В гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа военнослужащие проводят обкатку поступивших на вооружение боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Виде с тренировок опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.

БМПТ «Терминатор» предназначен для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели. В состав экипажа БМПТ входят 5 человек — командир, наводчик, механик-водитель и два оператора курсовых гранатомётных установок.