Госпиталь миротворцев РФ в Карабахе попал на видео 

Силами миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе был развернут полевой госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи местному населению.
В Министерстве обороны РФ уточняется, что модули полевого госпиталя развернуты на территории аэропорта в городе Степанакерт. В регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван. Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.