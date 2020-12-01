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Госпиталь миротворцев РФ в Карабахе попал на видео 

Вадим Дроздов 18 минут назад
Силами миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе был развернут полевой госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи местному населению.
В Министерстве обороны РФ уточняется, что модули полевого госпиталя развернуты на территории аэропорта в городе Степанакерт. В регион прибыли более 60 медицинских специалистов, в том числе военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи. Они были переброшены самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 из Хабаровска в Ереван. Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Армия , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , Министерство обороны
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