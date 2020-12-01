1 декабря начался новый учебный год в Вооруженных силах Российской Федерации. В 2021 году в войсках основным приоритетом боевой учебы будет дальнейшее повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат. Важное место в подготовке войск будет уделяться организации межвидовой и межведомственной подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации. Этому способствуют всеармейские конкурсы среди подразделений военных округов, Северного флота, видов и родов войск с целью определения лучшего экипажа, отделения, взвода, роты для участия в Армейских международных играх.
Начало нового учебного года ВС РФ попало на видео
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