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России предрекли поражение в случае войны в Приднестровье 

News.ru 46 минут назад
России предрекли поражение в новой войне
Фото: РИА Новости
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал о возможностях российских миротворцев в Приднестровье противостоять противнику в случае начала вооруженного конфликта.
Эксперт изучил три варианта — участие в войне одной лишь Молдавии, совместное участие с Румынией и присоединение к конфликту Украины. Существует ещё и радикальный вариант с втягиванием в конфликт Турции.
По мнению Стрелкова, особых шансов у российских миротворцев нет по географическим причинам. Всё Приднестровье представляет собой узкую полоску земли шириной максимум 20 километров. Поэтому, даже учитывая тот факт, что у миротворцев есть несколько опорных пунктов, долго обороняться они не смогут.

Миротворцы окажутся блокированными на суше и с воздуха. Поэтому долгое сопротивление невозможно, — сообщил эксперт НСН.

Он добавил, что если войну начнёт Молдавия, то Приднестровье продержится несколько недель. Если же к военным действиям присоединится Румыния, то речь идёт уже о нескольких днях. Если Украина решит оказать поддержку Молдавии, то миротворцы смогут выстоять только два-три дня.
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Стрелков подчеркнул, что РФ могла бы оказать существенную поддержку Приднестровью, если бы реализовала проект «Новороссия» и прорвала кольцо блокады вокруг ПМР. Но сейчас это невозможно, считает бывший министр обороны ДНР.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду призвала вывести из Приднестровья Оперативную группу российских войск, а также вывезти боеприпасы. Политик предложила заменить их на наблюдателей из ОБСЕ. Она добавила, что угроза вооружённого столкновения исчезла и миротворческую миссию можно превратить в гражданскую. Будущая глава страны напомнила, что Кишинёв признал самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР) полноценной стороной в переговорах. Санду назвала это решение ошибкой, так как властям не удалось продвинуться в вопросе реинтеграции территорий, несмотря на компромиссы.
15 ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Экс-глава правительства Санду набрала 57,75% голосов, действующий руководитель государства Игорь Додон получил 42,25%. Во время встречи с послом России Санду заявила, что намерена сотрудничать с Кремлём.
Конфликт в Приднестровье разгорелся в 1990 году. ПМР выступала против выхода из состава СССР. В марте 1992 года противостояние вступило в горячую фазу. В июле в регион вошли российские войска, с тех пор ситуация находится в «замороженном» состоянии, писал NEWS.ru.
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Комментарии 9
Армия , Игорь Додон , Игорь Стрелков , ОБСЕ
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