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Появились сообщения об убийстве высокопоставленного офицера КСИР 

Lenta.ru 1 час назад
Убит высокопоставленный офицер КСИР
Фото: Reuters
В районе погранперехода Аль-Каим на сирийско-иракской границе в результате удара беспилотника погиб один из высокопоставленных офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Муслим Шахдан. Об этом сообщает RT Arabic со ссылкой на источники в иракской разведке.
По словам собеседников издания, вместе с Шахданом были убиты трое его телохранителей. При этом отмечается, что информация об ударе беспилотника в настоящий момент не подтверждена. Других подробностей смерти офицера не приводится. Источники телеканала Al-Mayadeen заявляют, информация об убийстве Шахдана не соответствует действительности. Официальных комментариев по факту произошедшего нет.
Сообщения об убийстве офицера КСИР появились после сведений о смерти высокопоставленного ученого-ядерщика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мухсина Фахризаде, который был убит под Тегераном. Фахризаде стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард близ иранской столицы.
В Минобороны Ирана также подтвердили смерть Фахризаде, назвав его мучеником.

«К сожалению, усилия врачей оказались безуспешными», — констатировали там.

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Армия , В мире , Министерство обороны , Иран , Тегеран
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