Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Москва призвала Вашингтон присоединиться к мораторию на размещение РСМД 

Вечерняя Москва 33 минуты назад
РФ призвала США присоединиться к мораторию по РСМД
Фото: Скриншот видео на Youtube-канале «RT на русском»
Москва призывает Вашингтон и союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в понедельник, 30 ноября, на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».
Дипломат напомнил, что, по сути, ДРСМД больше не существует, однако проблема контроля над вооружениями осталась. Дабы «покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений», следует сделать все возможное в целях предотвращения гонки вооружений в период без договора РСМД, считает замглавы МИД РФ.
Он отметил, что Россия обязалась не размещать вышеуказанные ракеты в регионе, где не появятся аналогичные американские системы.

— Мы призываем США и их союзников объявить о подобном моратории, — цитирует РИА Новости Рябкова.

Видео дня. Судью из телешоу «Час суда» приговорили к двум годам
Вечерняя Москва: последние новости
Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США Тихоокеанский флот остановил нарушение границы РФ эсминцем ВМС США Самый засекреченный подводник РФ Алексей Буриличев скончался на 63-м году жизни Самый засекреченный подводник РФ Алексей Буриличев скончался на 63-м году жизни Захарова ответила на призыв ФРГ вести переговоры с Россией «с позиции силы» Захарова ответила на призыв ФРГ вести переговоры с Россией «с позиции силы»
Армия , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
01:12
Пассажир избил солдата Нацгвардии в аэропорту и попал на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
00:31
Появилось видео с пилотом «Формулы-1» после страшной аварии со взрывом
В мире Происшествия
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
02:24
Жители Норильска проделали туннели в огромных сугробах и попали на видео
Происшествия
Стрельба в российском кафе попала на видео
00:27
Стрельба в российском кафе попала на видео
Происшествия
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
04:01
Митингующие в Ереване обратились к послу России и попали на видео
В мире
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
03:11
Издевательства над собакой в аэропорту Сочи сняли на видео
Происшествия
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
00:39
Опубликовано видео задержания бывшего министра здравоохранения Иркутской области
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
00:23
Опубликовано видео задержания напавшего с ножом на таксиста
Новости Москвы Происшествия
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
00:39
Женщина захотела поймать шумящее в доме «привидение» и сняла его на видео
В мире
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
00:54
Опубликовано видео последствий беспорядков в Париже
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть