РФ призвала США присоединиться к мораторию по РСМД

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Москва призывает Вашингтон и союзников присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в понедельник, 30 ноября, на российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

Дипломат напомнил, что, по сути, ДРСМД больше не существует, однако проблема контроля над вооружениями осталась. Дабы «покончить с непродуктивной и бесполезной игрой по предъявлению взаимных обвинений», следует сделать все возможное в целях предотвращения гонки вооружений в период без договора РСМД, считает замглавы МИД РФ

Он отметил, что Россия обязалась не размещать вышеуказанные ракеты в регионе, где не появятся аналогичные американские системы.