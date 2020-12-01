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Ростех увеличил лётную готовность самолёта Як-130 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Ростех увеличил лётную готовность самолёта Як-130
Фото: Минобороны РФ
Ресурс двигателя учебно-боевого самолёта Як-130 повышен вдвое благодаря новым материалам и технологиям, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.
По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, в эксплуатации Минобороны РФ и зарубежных заказчиков находятся свыше 400 таких агрегатов в составе Як-130.

Внедрённые улучшения позволили увеличить ресурс текущей модификации двигателя в два раза, а если сравнивать с 2009 годом, когда агрегат начал производиться серийно, — в четыре раза, — уточнил он.

В пресс-службе отметили, что за счёт увеличения ресурса двигателя можно будет гораздо дольше поддерживать лётную готовность самолётов без капитального ремонта, уменьшить расходы и снизить трудозатраты на обслуживание. Работы планируется провести как и с новыми двигателями, так и уже находящимися в эксплуатации, которые модернизируют во время ремонта. Таким образом, планируется со временем улучшить все двигатели АИ-222-25, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее в Ростехе объявили о создании первого опытного самолёта МС-21-310 с двигателями российского производства ПД-14. Анатолий Сердюков подчеркнул, что очень немногие страны в мире способны создавать авиационную технику подобного уровня.
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Армия , Санкции , Анатолий Сердюков , Министерство обороны , Ростех , РИА Новости , Рыбинск , Ярославская Область
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