Ростех увеличил лётную готовность самолёта Як-130 

Ресурс двигателя учебно-боевого самолёта Як-130 повышен вдвое благодаря новым материалам и технологиям, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

По словам индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова, в эксплуатации Минобороны РФ и зарубежных заказчиков находятся свыше 400 таких агрегатов в составе Як-130.

Внедрённые улучшения позволили увеличить ресурс текущей модификации двигателя в два раза, а если сравнивать с 2009 годом, когда агрегат начал производиться серийно, — в четыре раза, — уточнил он.

В пресс-службе отметили, что за счёт увеличения ресурса двигателя можно будет гораздо дольше поддерживать лётную готовность самолётов без капитального ремонта, уменьшить расходы и снизить трудозатраты на обслуживание. Работы планируется провести как и с новыми двигателями, так и уже находящимися в эксплуатации, которые модернизируют во время ремонта. Таким образом, планируется со временем улучшить все двигатели АИ-222-25, передаёт РИА Новости.