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Глава НАТО пообещал ответить на увеличение военного присутствия России в Крыму 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
НАТО ответит на вооружение Крыма
Фото: Reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответить на увеличение военного присутствия России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы организации, в ответ на подобные действия России в Крыму НАТО также необходимо нарастить силы в Черноморском регионе. Столтенберг отметил, что НАТО будет обсуждать данный вопрос со своими партнерами такими, как Грузия и Украина. Он особо отметил роль Турции, Болгарии и Румынии, которые являются членами альянса, в обеспечении значительного военного присутствия в регионе.
Ранее Минобороны России сообщило, что Южный военный округ (ЮВО) начал получать самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19М2 «Мста-СМ», которые «станут достойным ответом на усиление южного фланга НАТО». Данный шаг стал ответом на учения Северо-Атлантического альянса, в ходе которых в Румынии были развернуты дальнобойные ракетные системы.
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Армия , Йенс Столтенберг , Министерство обороны , НАТО , Болгария , Грузия , Ливия , Республика Крым , Румыния , Сирия , Турция
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