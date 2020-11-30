Школа в Степанакерте заработала и попала на видео 

В Степанакерте заработала школа №2. На церемонии открытия учебного заведения присутствовали военнослужащие миротворческого контингента Российской Федерации в Нагорном Карабахе.

Специалисты российского Центра гуманитарного разминирования проверили здание школы и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, а Центр примирения враждующих сторон обеспечил восстановление электро— и теплоснабжения, а также безопасной доставки необходимого школьного имущества и материальных средств.

"Это первая школа, наши планы большие. Мы будем способствовать открытию всех школ города, чтобы все ученики смогли сесть за парты… Мы мечтаем и хотим, чтобы на эту многострадальную землю не пришли такие события, как война… Пока миротворцы с вами и Россия с вами, у вас всегда будут успехи", — сказал представитель командования миротворческой миссии в Карабахе во время тожественного открытия школы.