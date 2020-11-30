Работа саперов армии РФ в Карабахе попала на видео

Саперы Международного противоминного центра Минмстерства обороны Российской Федерации продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. За сутки было обнаружено более 100 взрывоопасных предметов. Все они были вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.

«Специалистами центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша-Лысогорский, протяженностью около трех километров. За сутки обнаружено более 100 взрывоопасных предметов», — говорится в заявлении ведомства.