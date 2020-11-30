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Работа саперов армии РФ в Карабахе попала на видео

Вадим Дроздов
36 минут назад
Саперы Международного противоминного центра Минмстерства обороны Российской Федерации продолжают работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. За сутки было обнаружено более 100 взрывоопасных предметов. Все они были вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены.
«Специалистами центра, проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша-Лысогорский, протяженностью около трех километров. За сутки обнаружено более 100 взрывоопасных предметов», — говорится в заявлении ведомства.
всего в ходе в ходе разминирования в Нагорном Карабахе очищено более 24 гектаров территории, более восьми километров дорог, обнаружено и уничтожено 750 взрывоопасных предметов.
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