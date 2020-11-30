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Видео высказывания Шойгу о министре обороны ФРГ 

Вадим Дроздов 1 час назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал выступление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в Бундестаге призывала "общаться с Россией только с позиции силы".
"Выступление ученицы младших классов с нападками на учеников, кстати сказать, совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама директор или папа директор школы. Она может себе все позволить, может выйти на трибуны и начинает тут…Так мы в другой школе, ребята, у нас директор другой", — провел аналогию Сергей Шойгу.
Такой комментарий Шойгу произнес во время заседания "Русского географического общества". Кроме этого министр обороны РФ напомнил, как немцы топили корабли с беженцами во время Второй мировой войны.
Армия , Видео
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