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В РФ объяснили «провокацию» с Ту-142 

Майк Габриелян 27 минут назад
В России ответили на обвинения в полетах противолодочных самолетов у границ Британии. В Лондоне сочли провокацией 12-часовое дежурство российской авиации возле берегов Альбиона.
Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 действительно патрулировали нейтральные воды Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики. Об этом сказано в сообщении Северного флота РФ.

«Самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров. Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Как сообщал «Рамблер», командование ВВС Британии заявило накануне, что подняло истребители Typhoon на перехват российских Ту-142.
Британские истребители перехватили самолеты РФ
При этом британские военные отметили, что российские самолеты не пересекали границу и находились в международном воздушном пространстве. Однако, по их мнению, они якобы «могли представлять угрозу другим участникам полётов» над Северным морем.
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Армия , Видео
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