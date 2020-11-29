Шойгу сравнил министра ФРГ с избалованной школьницей

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу назвал заявления своей коллеги из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы, нападками ученицы младших классов. По его словам, нынешние политики, особенно немецкие, начинают «учить жизни» россиян.

— Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причем ученицы, у которой мама или папа — директор школы, — цитирует Шойгу РИА Новости.

Ранее министр обороны РФ заявил , что все больше жителей зарубежья интересуются историей России благодаря «Географическому диктанту».

Шойгу отметил, что за несколько лет диктант расширился с 200 площадок в России до более 6,5 тысячи площадок в 111 странах.