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Капитан американских ВВС погибла в ОАЭ 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Капитан американских ВВС погибла в ОАЭ
Фото: EPA
На авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ в результате ДТП погибла капитан американских ВВС Киллиан Лели, сообщил Пентагон.
Военное ведомство США сообщило, что 30-летняя Лели погибла в пятницу. ДТП «не связано с боевыми действиями», передает РИА «Новости».
В июле в результате стрельбы на базе ВВС США Херлберт-филд в штате Флорида погиб человек. Еще один инцидент со стрельбой произошел в июле на базе морской пехоты в Калифорнии, один человек получил ранения. В 2019 году на базе морской пехоты Кэмп-Пендлтон в Калифорнии во время занятий по боевой подготовке перевернулся бронированный автомобиль, один морпех погиб и шестеро пострадали.
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Армия , США
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