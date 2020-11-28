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Военные США смогут общаться с помощью мозговых волн 

Ferra.ru 28 минут назад
Военные США смогут общаться с помощью мозговых волн
Фото: Ferra.ru
Стало известно, что Армия США вкладывает большие деньги в разработку прибора для общения военных с помощью мозговых волн. Это позволит солдатам на поле боя вести безмолвную коммуникацию.
Как пишут СМИ, Армейская исследовательская лаборатория США инвестировала $6,25 млн в этот проект. Над ним работают учёные из ведущих университетов страны.
Сообщается, что исследователи уже смогли успешно отделить сигналы мозга, которые связаны с действиями и поступками, от остальных. Для этого учёные использовали алгоритмы и сложные математические модели.
Готовую разработку можно будет применять не только для общения между военными. Например, система сможет распознавать сигналы мозга о стрессе и усталости прежде, чем сам человек осознает это. То есть солдат сможет пойти сделать перерыв заранее.
В случае с коммуникацией система сможет интерпретировать мысли одного военного, а затем передать команду другому.
Отмечается, что эта технология вряд ли начнёт использоваться ещё в течение нескольких десятилетий.
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Армия , США
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