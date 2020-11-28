«Надо уничтожать»: в Госдуме отреагировали на провокации США

Депутат Шерин считает, что «сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза — если не помогает, надо уничтожать противника».

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва»

Сегодня Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик над Чёрным морем. Национальный центр управления обороной уточнил, что судно не пересекло границы.

Первый зампред комитета ГД по обороне Александр Шерин сказал, что России необходимо более решительно отвечать на подобные действия. Депутат считает, что причины этих провокаций со стороны США кроются в спокойном отношении РФ к выпадам Турции и Азербайджана.

«Я могу предложить лизать марки, клеить их на конверт и писать гневные письма, только после этого в отношении России будет ещё больше дерзких действий. Если не помогают просто слова, то надо что-то делать уже физически. И мы спровоцировали Америку тем, что слишком сдержанно, на мой взгляд, отреагировали на выпад Турции, убившей нашего пилота, и в том числе на то событие, которое произошло со сбитием нашего вертолёта Ми-24, о чём так не очень модно говорить, потому что всё-таки азербайджанская сторона дружественная. Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идёт предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника».

Шерин сравнил международные отношения с общением между мужчинами и женщинами. Также он посоветовал России не действовать чересчур сдержанно.

«Есть женщины, которые делают непристойные предложения, а есть женщины, которые боятся делать их. Поэтому если РФ сдержанно реагирует на то, как сбивают её самолёты и вертолёты, это провоцирует другие страны, более сильные и более мощные, вести себя по отношению к РФ чрезмерно дерзко и не реагировать на наши словесные предупреждения. К моему глубочайшему сожалению, те, кто попытались РФ проверить на прочность, на слабо, мы не совсем, на мой взгляд, прошли эту проверку достойно. Конечно, мы сдержанные и говорим о том, что нужен мир во всём мире и что ни в коем случае не нужно поддаваться на провокацию, но здесь нужно определить для себя чёткую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идёт о репутации государства, престижа нации. Самое главное, чтобы это не провоцировало в будущем на более дерзкие выпады в отношении нашей страны. Если с рук сходит более слабым государствам, то почему-то американцам не попытаться это сделать. Здесь от слова надо переходить к каким-то действиям».

Ранее МИД РФ выступил с решительным протестом по поводу захода американского военного корабля в территориальные воды России. Этот инцидент произошёл 24 ноября в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке.