«Надо уничтожать»: в Госдуме отреагировали на провокации США

«Я могу предложить лизать марки, клеить их на конверт и писать гневные письма, только после этого в отношении России будет ещё больше дерзких действий. Если не помогают просто слова, то надо что-то делать уже физически. И мы спровоцировали Америку тем, что слишком сдержанно, на мой взгляд, отреагировали на выпад Турции, убившей нашего пилота, и в том числе на то событие, которое произошло со сбитием нашего вертолёта Ми-24, о чём так не очень модно говорить, потому что всё-таки азербайджанская сторона дружественная. Мы как-то стесняемся в нашей стране называть вещи своими именами. А своими именами — это когда идёт предупредительный выстрел в воздух, а потом на поражение. Вот если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника».
«Есть женщины, которые делают непристойные предложения, а есть женщины, которые боятся делать их. Поэтому если РФ сдержанно реагирует на то, как сбивают её самолёты и вертолёты, это провоцирует другие страны, более сильные и более мощные, вести себя по отношению к РФ чрезмерно дерзко и не реагировать на наши словесные предупреждения. К моему глубочайшему сожалению, те, кто попытались РФ проверить на прочность, на слабо, мы не совсем, на мой взгляд, прошли эту проверку достойно. Конечно, мы сдержанные и говорим о том, что нужен мир во всём мире и что ни в коем случае не нужно поддаваться на провокацию, но здесь нужно определить для себя чёткую грань: там, где мы сдержанные и там, где речь идёт о репутации государства, престижа нации. Самое главное, чтобы это не провоцировало в будущем на более дерзкие выпады в отношении нашей страны. Если с рук сходит более слабым государствам, то почему-то американцам не попытаться это сделать. Здесь от слова надо переходить к каким-то действиям».