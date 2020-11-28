Россия берёт под контроль небо над Раккой

Российское военное командование в Сирии подозревают в создании полноценной военной базы в северо-восточной провинции Ракка. Соответствующими данными со ссылкой на источники делятся арабские СМИ. По их наблюдениям, в настоящее время российские военнослужащие усилили работу по модернизации аэродрома в городе Табка. На такие шаги Москву подталкивает процесс перехода власти в США к команде Джо Байдена.

О том, что Россия пытается расширить своё влияние в северо-восточной Сирии, со ссылкой на источники сообщило издание Arabi 21. По этим данным, российская сторона интенсифицировала процесс модернизации аэродрома в Табке. Усилия россиян совпадают с объявленной сирийскими правительственными силами антитеррористической операцией в этом районе, обращают внимание собеседники издания. Однако любая борьба с радикалами в то же время предполагает и укрепление собственного военно-политического влияния, полагают они.

Всё указывает на более масштабные планы российской стороны по созданию военной базы в этой части страны. Появление такого военного объекта в северо-восточной части Сирии, большую часть которой контролируют прокурдские военизированные формирования, может стать превентивной мерой против расширения зоны, подответственной группировкам умеренной сирийской оппозиции, в том случае, если они решатся на такой сценарий. Тем более что в последние месяцы сообщения о планах Турции увеличить свою «зону безопасности» в Арабской Республике заметно участились.

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) частично вернула под свой контроль эти территории осенью 2019 года на фоне официального сокращения численности американского контингента и предпринятого турецкой армией наступления на курдские позиции. Тогда перед угрозой продвижения турецких сил альянс «Демократические силы Сирии», костяк которого составляют курдские военизированные формирования, заключил тактическую сделку с Москвой и официальным Дамаском. Именно его положения стали основой для развития военного объекта в Табке, подчёркивают источники Arabi 21.

Этот населённый пункт американские военнослужащие покинули ещё 16 октября 2019 года. Уже тогда появились данные о том, что в Табке российская сторона начала работу по расчистке взлётно-посадочной полосы и восстановлению самолётных ангаров. Правда, состояние аэродрома на тот момент было таково, что эксперты говорили о слишком длительном процессе восстановления. Это один из наиболее важных городов, который даёт возможность проводить военно-воздушные операции в северо-восточной части Сирии.

Наблюдатели полагают, что Россия интенсифицировала усилия по модернизации аэродрома в Табке на фоне продолжающегося транзита власти в Соединённых Штатах. Ожидающееся президентство Джо Байдена может повернуть вспять оптимизацию американского присутствия на северо-востоке Сирии. В прошлом году демократ, отвечая на вопрос издания Wall Street Journal об отводе американских войск с ряда позиций в Арабской Республике, заявил, что у инициировавшего этот процесс Дональда Трампа нет никакого внешнеполитического курса.

Действия главы Белого дома на сирийской арене, по оценкам Байдена, только поспособствовали укреплению позиций Москвы, официального Дамаска и Тегерана. По словам политика, это перевернуло ситуацию в Арабской Республике вверх дном. Желание действующего лидера сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии демократ подверг критике. В связи с этим стоит ожидать, что Байден найдёт некий новый формат американского присутствия.