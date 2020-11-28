Су-27 вылетел на перехват американского самолета

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС США над Черным морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
По данным центра, 28 ноября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", — говорится в сообщении.
Добавляется, что после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на базу. Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", — отметили в сообщении.