Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Американский авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив
Фото: Wikipedia
Авианосец ВМС США «Нимиц» был отправлен на этой неделе в Персидский залив, сообщила пресс-секретарь 5-го оперативного флота американских ВМС Ребекка Ребарич.

«Не было никаких конкретных угроз, которые спровоцировали возвращение ударной группы авианосцев «Нимиц». Эти действия гарантируют достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника, направленного против нас во время сокращения сил», — цитирует Ребич Reuters.

Она уточнила, что передислокация авианосца была связана с выводом войск США из Ирака и Афганистана.
В сентябре авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Днем ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
«Джон Маккейн» проверил Россию на прочность «Джон Маккейн» проверил Россию на прочность Эсминец ВМС США нарушил российскую границу Эсминец ВМС США нарушил российскую границу В США российские Су-35 назвали «убийцами» В США российские Су-35 назвали «убийцами»
Комментарии
Армия , Афганистан , Ирак , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение