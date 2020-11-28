Авианосец «Нимиц» отправился в Персидский залив

Авианосец ВМС США «Нимиц» был отправлен на этой неделе в Персидский залив, сообщила пресс-секретарь 5-го оперативного флота американских ВМС Ребекка Ребарич.

«Не было никаких конкретных угроз, которые спровоцировали возвращение ударной группы авианосцев «Нимиц». Эти действия гарантируют достаточный потенциал для реагирования на любую угрозу и сдерживания любого противника, направленного против нас во время сокращения сил», — цитирует Ребич Reuters.

Она уточнила, что передислокация авианосца была связана с выводом войск США из Ирака и Афганистана.

В сентябре авианосная ударная группа ВМС США вошла в Персидский залив.