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Украина показала «наступление» на Россию 

Lenta.ru 56 минут назад
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook показал видео инструкторско-методических занятий, прошедших в ноябре на полигоне 235-го межвидового центра подготовки военных частей и подразделений «Широкий Лан» в Николаевской области. Другое видео с мероприятий, в ходе которых отрабатывалось наступлении на позиции условного противника, вероятно, России, доступно на YouTube.
Согласно Defence Express, в занятиях приняли участие, в частности, противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin и «Стугна-П», ударно-разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2, бомбардировщики Су-24М и истребители Су-27, легкомоторные самолеты А-22 «Летучая лисица», а также системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и дроны-камикадзе.
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Агентство отмечает, что соответствующие учения проходили в несколько этапов, на одном из которых «был отработан захват условного противника на позициях боевого охранения». «Подразделения ВСУ обстреливали врага из стрелкового оружия, огнеметов, ПТРК, артиллерии и бронетехники», — пишет Defence Express.
Согласно агентству, подготовка к учениям учитывала опыт армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. «Цель — показать новые формы, методы, способы применения подразделений воинских частей различных родов войск. Вы сегодня видели здесь и авиацию Воздушных сил, вы сегодня видели и беспилотную авиацию, вы видели и действия механизированной бригады, и, самое главное, что все это увязано в один замысел», — прокомментировал учения Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Руслан Хомчак.
В ноябре заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко, комментируя итоги последнего конфликта в Нагорном Карабахе, в котором, по его мнению, Россия оказалась проигравшей стороной, заявил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины располагают системами вооружений, которых нет у России, в частности, противотанковыми ракетными комплексами третьего поколения и дронами-камикадзе.
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Армия , Видео , В мире
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