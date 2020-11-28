Видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны, продемонстрировало, что они являются «убийцами», пишет американское издание The National Interest.

Авторы издания обратили внимание на кадры с воздушным боем в Карелии на Су-35С, который отработал перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, также уход из-под атаки авиации условного противника. По их словам, российский истребитель «сочетает в себе маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением», передает «Московский комсомолец»

Основным оружием Су-35 являются ракеты Р-74 (РВВ-МД) класса «воздух-воздух», указывает издание, они позволяют вести огонь вне прямой видимости. Ракета Р-77 (РВВ-АЕ) класса «воздух-воздух» стала, по мнению NI, аналогом американской AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Издание подчеркивает, что Су-35 может решать и второстепенные задачи, как удал по наземным целям (в Сирии). Отмечается, что в ВСК России есть около 120 единиц серийных Су-35, Воздушные силы НОАК располагают еще 20 такими истребителями.

Ранее Минобороны России видеосервисе YouTube опубликовали кадры, на которых летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии.