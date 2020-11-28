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В США российские Су-35 назвали «убийцами» 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Видео с российскими истребителями поколения Су-35, опубликованное Минобороны, продемонстрировало, что они являются «убийцами», пишет американское издание The National Interest.
Авторы издания обратили внимание на кадры с воздушным боем в Карелии на Су-35С, который отработал перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, также уход из-под атаки авиации условного противника. По их словам, российский истребитель «сочетает в себе маневренность с невероятно мощным и универсальным вооружением», передает «Московский комсомолец».
Основным оружием Су-35 являются ракеты Р-74 (РВВ-МД) класса «воздух-воздух», указывает издание, они позволяют вести огонь вне прямой видимости. Ракета Р-77 (РВВ-АЕ) класса «воздух-воздух» стала, по мнению NI, аналогом американской AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).
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Издание подчеркивает, что Су-35 может решать и второстепенные задачи, как удал по наземным целям (в Сирии). Отмечается, что в ВСК России есть около 120 единиц серийных Су-35, Воздушные силы НОАК располагают еще 20 такими истребителями.
Ранее Минобороны России видеосервисе YouTube опубликовали кадры, на которых летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой на истребителях Су-35С в Карелии.
В июне Россия провела эксперимент по применению «стаи» истребителей Су-35 под управлением Су-57.
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Армия , Видео
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