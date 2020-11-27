Раскрыты детали спора Грызлова и Кравчука

«Кравчук угрожал самостоятельным решением вопроса Донбасса в случае, если Россия выйдет из Минских соглашений. Подобные заявления встревожили представителя ОБСЕ, а Грызлов призвал Кравчука думать, прежде чем делать такие заявления», — сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Так он прокомментировал желание Киева получить от Москвы российский вариант дорожной карты по разрешению конфликта в Донбассе.

«Сначала на заседании политической группы прозвучал отказ украинской стороны рассматривать и давать замечания по нашей дорожной карте урегулирования конфликта. При этом карта полностью соответствует Минским соглашениям и ни одной претензии по существу мы не слышали», — рассказал советник главы ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Затем глава украинской делегации Леонид Кравчук выдал фантасмагорическую идею: чтобы стороны рассмотрели наш проект, вместо слов «Донецк и Луганск» там должно быть написано слово «Россия». В ответ на это полпред России Борис Грызлов заявил, что это невозможно, так как война в Донбассе является внутриукраинским конфликтом. Соответственно, подача такого проекта со стороны России может трактоваться как вмешательство во внутренние дела Украины», — рассказал Мирошник.

«По нашему мнению, заявление Кравчука — это нарушение ключевого принципа Минских соглашений. Ввиду этого мы задали вопрос: можно ли рассматривать его слова как выход Киева из них? Кравчук ответил «нет, мы не выходим, это Россия выходит». Со стороны России поступил вопрос, а уполномочен ли Кравчук делать такие заявления?», — рассказал Мирошник.

«Кроме того, Кравчук угрожал, что в случае выхода России из Минских соглашений Украина самостоятельно решит вопросы с территорией под названием «Отдельные районы Донецкой и Луганской областей», — добавил собеседник.

«Подобные заявления встревожили специального представителя ОБСЕ Хайди Грау. Она отреагировала на заявление Кравчука словами «мне кажется, вы хотите вытолкать всех из переговорной контактной группы». А закончилась наша беседа призывом Грызлова к Кравчуку сначала думать, прежде чем делать такого рода заявления. Однако в целом спор на этом не закончился, и позиция Украины не изменилась», — сказал представитель ЛНР.

Собеседник также отметил, что поведение украинской делегации становится все менее прогнозируемым. «Ситуация усложняется ожиданиями то ли отдельных членов украинской делегации, то ли всей делегации того, что в процесс переговоров кто-то вмешается. Складывается впечатление, что призрак Байдена парит над Украиной», — заключил Мирошник.

Напомним, глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук заявил , что на заседании в среду попросил полпреда России Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос о неготовности Киева обсуждать предложения других сторон по урегулированию конфликта на востоке Украины, Кравчук заявил в интервью телеканалу «Россия-24»: «Нет, такого не было».

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявил , что Киев согласен работать над планом, предложенным ДНР и ЛНР, если Москва признает этот план «российским».

В среду полпред России в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.