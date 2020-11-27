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Авиакатастрофа произошла 26 ноября около 17.00 по местному времени (около 14.30 мск).

Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Один пилот найден, поиски второго ведутся.

ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.

На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.