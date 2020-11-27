Учебно-тренировочный самолет Военно-морских сил Индии МиГ-29К разбился в среду над Аравийским морем, один пилот пропал без вести, сообщает Times of India со ссылкой на представителя ВМС.
Авиакатастрофа произошла 26 ноября около 17.00 по местному времени (около 14.30 мск).
Самолет вылетел с авианосца "Викрамадитья". Один пилот найден, поиски второго ведутся.
ВМС Индии начало расследование инцидента. Причины происшествия пока не называются.
На вооружении индийского флота находятся 36 истребителей МиГ-29К российского производства, которые эксплуатируются на авианосце "Викрамадитья" (бывший советский авианесущий крейсер "Адмирал Горшков"). Еще 65 Миг-29 состоят на вооружении ВВС Индии.