Испытания ракеты «Циркон» попали на видео 

Все новости на карте

В Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба производилась из головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Цель для поражения находилась в акватории Боренцева моря. По данным объективного контроля гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов. Видео пуска ракеты опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.

«Циркон» или 3M22 — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Разрабатывается на предприятии "НПО машиностроения". Данной ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».