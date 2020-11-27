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Испытания ракеты «Циркон» попали на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
В Белом море прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Стрельба производилась из головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Цель для поражения находилась в акватории Боренцева моря. По данным объективного контроля гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 км. Скорость полёта ракеты составила более 8 Махов. Видео пуска ракеты опубликовало на своем официальном сайте Министерство обороны Российской Федерации.
«Циркон» или 3M22 — это российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета. Разрабатывается на предприятии "НПО машиностроения". Данной ракетой планируется заменить тяжёлую противокорабельную ракету П-700 «Гранит».
Армия , Видео
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