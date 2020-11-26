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National Interest назвал российский истребитель «убийцей» 

РИА Новости 2 часа назад
Российский истребитель сочли «убийцей»
Фото: ТАСС
Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде.
Как отметил эксперт, самолет не обладает стелс-характеристиками и тем не менее является настоящим "убийцей".
Су-35С относится к поколению истребителей 4++. Автор обратил внимание на его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи.

"Су-35С  может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов", — пишет журналист.

Среди вооружений истребителя он выделил ракеты класса "воздух-воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".
Автор публикации подчеркнул, что Су-35С проектировался как экспортная модель, но его первым заказчиком был ВКС России.
Первыми иностранными покупателями стали Китай и Индонезия, которая заказала 24 самолета общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов.
Контракт с Пекином на поставку истребителей вместе со вспомогательным оборудованием и запасными двигателями реализуют к концу года. Журналист отметил, что из-за сделки с Россией Китай попал под американские санкции, но не отказался от покупки.
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Армия , Оружие
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