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Названы российские «убийцы» турецких беспилотников Bayraktar TB2 

РИА Новости 52 минуты назад
Названы российские «убийцы» турецких беспилотников
Фото: CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Российские зенитно-ракетные комплексы способны уничтожать ударно-разведовательные беспилотники (БПЛА), в том числе, турецкие Bayraktar TB2, пишет "Военно-промышленный курьер".
Одним из эффективных средств против ударных беспилотников являются комплексы "Тор-М2КМ". Они одновременно обнаруживают 48 целей, сопровождают десять и поражают четыре. У Bayraktar TB2 "нет никаких шансов уцелеть, попав в зону действия этого ЗРК", говорится в статье.
Другое отечественное средство против БПЛА — ЗРК "Сосна". Этот комплекс может обнаруживать самолеты на расстоянии 30 километров, а крылатые ракеты и беспилотники — 12 километров.

"Зона гарантированного перехвата по дальности — 1,3-10 километров, по высоте — 0,002-5 километров", — говорится в материале.

Автор публикации напомнил, что в России работают над комплексом "Птицелов", боекомплект которого по сравнению с "Сосной" отличается новой ракетой с большей дальностью и высотой перехвата.
Среди других средств борьбы с БПЛА в публикации отмечены ЗРК средней дальности "Бук-М2Э" и зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".
Автор статьи подчеркнул, что у России достаточно видов вооружений, чтобы "уже сейчас разобраться с этим изрядно демонизированным" Bayraktar TB2.
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