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В Армении заявили о попытке азербайджанцев захватить месторождение золота 

Lenta.ru 50 минут назад
Азербайджан захотел захватить золото Армении
Фото: РИА Новости
Военнослужащие Азербайджана, контролирующие переход отдельных районов Нагорного Карабаха под контроль Баку, совершили попытку захватить месторождение золота в деревне Сотк, расположенное на территории Армении. Об этом заявила депутат парламента страны Тагуи Товмасян, передает Aysor.am.
По ее словам, азербайджанцы разрушили недавно построенные пограничные сооружения на границе между Арменией и Кельбаджарским районом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах), который перешел под контроль Баку 25 ноября. Месторождение находится прямо рядом с линией разграничения.

«В армейском корпусе мне подтвердили, что ворота сломаны, азербайджанские военные вошли на армянскую территорию», — заявила депутат на внеочередном заседании парламента, но подчеркнула, что ищет дополнительные подтверждения информации.

В соцсетях и СМИ также начали распространяться видеозаписи, на которых азербайджанские военные и техника якобы запечатлены в Сотке.
В Минобороны Армении опровергли заявления о захвате Соткского месторождения. «На данном участке проводятся работы по окончательному уточнению границы, [обозначающие въезд в Армению] ворота не сломаны», — подчеркнули в ведомстве.
Кельбаджарский (в составе НКР носил название Шаумянский) район был передан под контроль Азербайджана согласно трехсторонним соглашениям между Ереваном, Баку и Москвой о прекращении боевых действий в Карабахе. Его передача вызвала особенный резонанс в связи с тем, что там находится одна из главных святынь Армянской апостольской церкви — монастырь Дадиванк. В советское время азербайджанцы использовали его для размещения скота, в связи с этим христиане Армении и Карабаха опасаются, что храм снова может быть разграблен.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что все храмы и памятники на бывших территориях НКР будут охраняться государством, а доступ паломникам к ним останется открытым.
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Армия , В мире
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