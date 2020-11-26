В Швеции испугались военной мощи России

Военная мощь России угрожает Европе, пишет шведская газета Dagens Nyheter.

«Сейчас у России есть очень мобильные военные ресурсы, продвинутые истребители и ракеты точного наведения, способные поразить самое сердце Западной Европы», — говорится в статье, которую цитирует РИА «Новости».

Шведские журналисты напомнили, что после распада СССР российская армия «лежала в руинах». По их мнению, даже во время конфликта в Южной Осетии дела в армии России «еще шли не слишком хорошо».

Однако, пишет Dagens Nyheter, боевые действия в Сирии продемонстрировали «устрашающие последствия мощного наращивания вооружений».

По мнению журналистов, Европа не справится с обороной своих границ без помощи США. Они выразили надежду, что новый президент США Джо Байден «отменит глупое решение Трампа вывести американские войска из Германии».

Издание призвало разорвать отношения с Россией и заявило, что Германии не следует «строить газопроводы с Путиным», а Франции не нужно надеяться, что РФ будет партнером Европы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», военный эксперт Алексей Леонков заявил, что к 2025 году Европу планируется «усеять» ракетами с ядерными боеголовками, направленными в сторону России. Поводом для размышлений военного эксперта стала новость о том, что Вашингтон допустил размещение в Европе американских гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности. Леонков подчеркнул, что планы по размещению ракет в Европе появились у США еще в 2008 году, а в 2018-ом после заявления президента России Владимира Путина о разработке гиперзвукового оружия реализацию проекта пришлось форсировать.