В Британии заявили, что действия американских военных кораблей у берегов России приблизили мир к новой мировой войне, в Польше — только рассмеялись.

В акваторию Черного моря в среду зашел эсминец «Дональд Кук» в рамках операции НАТО «Атлантическая решимость». Накануне же миноносец «Джон Маккейн» нарушил российскую границу на юге Приморского края, в заливе Петра Великого.

Британское издание Daily Express считает, что действия эсминцев ВМС США у берегов РФ грозят опасными последствиями вплоть до начала Третьей мировой войны.

В свою очередь, читатели польского издания Interia высмеяли заход американского эсминца «Джон Маккейн» в российские воды. Пользователь Dyzio назвал эту ситуацию «слабоватой демонстрацией». «Вошли в чужой двор и сразу же вышли», — написал он. Пользователь Sien в свою очередь охарактеризовал эти действия как «последние конвульсии» Дональда Трампа.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в эфире НСН назвал хамством поведение американцев.

«Хамство Соединенных Штатов Америки на море уже стало модным. Так поступать нельзя. Надо уважать суверенитет — раз, границы — два, территориальные воды — три. Конечно, никто по ним применять оружие не будет, но нервы они щекочут», — отметил Комоедов.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Александр Михайлов в свою очередь в эфире НСН заявил, что Россию уже поздно пугать Третьей мировой войной.

«Она уже состоялась, только она была холодная. Война закончилась распадом Советского Союза. Мы ее проиграли, надо смотреть правде в глаза», — сказал он.

Тем не менее, опрошенные НСН военные эксперты настроены апокалептически относительно перспектив России в новой мировой войне. Так, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сообщил, что Россия абсолютно не готова к Третьей мировой войне.

«Мы все умрем. К Третьей мировой войне Россия абсолютно не готова ни в чем, нас спасает только наличие ядерного оружия. При нападении мы начнем потихоньку взрывать ядерные заряды сначала в воздухе, чтобы противник одумался и отступил. Посмотрите, турки нас побили в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и собираются побить в Донбассе», — считает Прохватилов.

Сложно сказать, когда мир охватит пожар новой мировой войны, но умирать совсем не хочется. Остается лишь как всегда надеяться на двух традиционных русских союзников — армию и флот.