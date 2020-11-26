Россия испытала новую ракету системы ПРО

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Воздушно-космические силы России (ВКС) провели успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО) на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан. — RT) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО. — RT)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчёты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью».