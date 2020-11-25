В НАТО нашли легкий путь к границам России

Железную дорогу Rail Baltica приспособят для военной техники. При прокладке железнодорожных путей планируется обустроить площадки для военной техники НАТО. Об этом сообщает Delfi

Как сообщили в «Литовских железных дорогах», площадки, предназначенные для загрузки и разгрузки тяжелой техники на территории Литвы, будут оборудованы в районе Казлу-Руды, Каунасского интермодального терминала в Палемонасе, Йонавы и Паневежиса. Эти пункты смогут принять три состава с 300 единицами военной техники. Между точками будет проложена сеть автодорог.

Отмечается, что Rail Baltica оборудуют для перевозки военной техники, чтобы подразделения НАТО не испытывали затруднений при переброске для участия в учениях на территории Литвы.

Сейчас натовскую военную технику, которая транспортируется по железной дороге, разгружают на границе с Польшей — на терминале в Шештокай.

Rail Baltica свяжет Западную Европу через Польшу с тремя балтийскими республиками — Литвой, Латвией и Эстонией. Протяженность железнодорожных путей составит 950 км. Стоимость проекта приблизительно оценивается в 5 млрд евро.