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Описан сценарий возможной войны за Крым с США 

Lenta.ru 1 час назад
В случае если США действительно захотят применить боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), которые недавно испытали близ Крыма, данное вооружение будет быстро уничтожено российскими военными. Подобный сценарий возможной войны с Вашингтоном за полуостров описал в беседе с «Московским комсомольцем» военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, протестированная американцами в ходе учений в Румынии установка позиционируется как вооружение, которому не страшна контрбатарейная борьба.

«Но у нас против реактивного огня противника борьба не контрбатарейная. В том же регионе у нас есть станция радиотехнической разведки, которая определяет, откуда пальнули. Это раз», — отметил эксперт.

После этого к борьбе с запущенными в сторону России ракетами подключились бы комплексы противовоздушной обороны (ПВО), например, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1», которые способны сбивать снаряды РСЗО. В то же время к месту, откуда был бы нанесен удар, уже направлялась бы ракета оперативного ракетно-тактического комплекса «Искандер», считает Леонков. «Она и накроет все что есть на той позиции, и сделает это очень быстро. Вероятно, еще до того, как ракеты HIMARS долетят до нас», — пояснил он.
США устроили России "ракетный сюрприз" в Крыму
Кроме того, добавил специалист, для ответного удара можно задействовать и самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС), находящиеся в районе дислокации вражеских вооружений.
При этом Леонков подчеркнул, что подобные учения, а в особенности их освещение в СМИ, на самом деле являются лишь игрой на публику и едва ли должны восприниматься российской стороной всерьез.
Ранее журнал Forbes сообщил, что в рамках учебных маневров американские военные передислоцировали в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), после чего выпустили несколько ракет в воздух и вернули установки в Германию. Операция заняла несколько часов, говорится в статье. Автор также считает, что пуск ракет стал неожиданностью для российских военных в Крыму.
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Армия , Видео
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