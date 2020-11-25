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Синьхуа (Китай): на конференции по военной подготовке Центрального военного комитета Си Цзиньпин подчеркнул необходимость всестороннего усиления военной подготовки, повышения уровня… 

ИноСМИ и ещё 1 25 ноября 2020
Лидер Китая призвал готовиться к реальной войне
Фото: AP
25 ноября в Пекине состоялось совещание по военной подготовке Центрального военного совета КПК (ЦВС), в котором участвовал председатель КНР Си Цзиньпин. Он призвал вооруженные силы проводить подготовку войск в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, сообщает «Синьхуа».

«Вся армия должна претворять в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, реализовывать военно-стратегическую политику в новую эпоху. Она должна проводить подготовку в условиях, приближенных к реальным боевым действиям», — заявил Си Цзиньпин.

Он подчеркнул, что военная подготовка — центральная задача армии и основной способ повышения боевой готовности. «Она имеет большое значение для способности армии воевать и одерживать победу и для повышения уровня всестороннего создания армии», — отметил китайский лидер.
Си Цзиньпин отметил, что происходят изменения в вопросе безопасности страны, вооруженной борьбе, в исторических задачах армии и методах ведения войны на современном этапе. И эти изменения выводят подготовку армии на новый этап комплексного реформирования.
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Армия , Китай , Пекин
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