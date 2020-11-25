Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Опубликовано видео учений военных инженеров 

Вадим Дроздов 20 минут назад
В Краснодарском крае 24 ноября прошли тактико-специальные учения военных инженеров. Военные применяли комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 для переправы войск через реки и овраги. Кроме этого специалисты инженерной службы выполнили разведку местности, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.
ТММ-3 — тяжёлый механизированный мост, предназначенный для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров с целью пропуска через них колесных и гусеничных нагрузок весом до 60 тонн. ТММ-3М2 на шасси КамАЗ-53501 впервые был представлен в июле 2016 года на АО «Галичский автокрановый завод».
Армия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео рассказа Юлии Волковой о жизни после «Тату»
06:06
Видео рассказа Юлии Волковой о жизни после «Тату»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео учений военных инженеров
02:15
Опубликовано видео учений военных инженеров
Армия
Видео интересных фактов про космические ракеты
14:42
Видео интересных фактов про космические ракеты
Наука и техника
Загадочный монолит в пустыне США попал на видео
01:07
Загадочный монолит в пустыне США попал на видео
В мире
Мать оставила ребёнка на 5 дней и попала на видео
03:42
Мать оставила ребёнка на 5 дней и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с пациентами из «красной зоны»
02:58
Появилось видео с пациентами из «красной зоны»
Общество
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
00:22
Жених пнул невесту в лицо и попал на видео
В мире
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
00:40
Эсминец «Джон Маккейн» у российских границ попал на видео
Войска Политика
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
02:06
Появилось видео примирения Харитонова с Яндиевым
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
00:53
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение