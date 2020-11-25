Опубликовано видео учений военных инженеров 

Краснодарском крае 24 ноября прошли тактико-специальные учения военных инженеров. Военные применяли комплекты тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 для переправы войск через реки и овраги. Кроме этого специалисты инженерной службы выполнили разведку местности, фортификационное оборудование рубежей, позиций и районов.

ТММ-3 — тяжёлый механизированный мост, предназначенный для устройства мостовых переходов через препятствия шириной до 40 метров и глубиной до 3 метров с целью пропуска через них колесных и гусеничных нагрузок весом до 60 тонн. ТММ-3М2 на шасси КамАЗ-53501 впервые был представлен в июле 2016 года на АО «Галичский автокрановый завод».