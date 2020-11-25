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Forbes: США устроили «ракетный сюрприз» для России в Крыму 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Сухопутные войска США на прошлой неделе в ходе учений перебросили по воздуху в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня дальнего действия HIMARS, выпустили несколько ракет, а затем спешно вернули установки на базу в Германии. Все это, как пишет Forbes, "произошло всего за несколько часов".
По версии автора статьи, подобные маневры являются "посланием для Москвы", демонстрирующим "восстановление огневой мощи" американской армии. В Forbes считают, что стрельбы HIMARS в Румынии стали "ракетным сюрпризом" российской группировки в Крыму.
Огромная скорость этих перегруппировок усложняет контрбатарейную борьбу. По мнению автора материала, данные учения являются важным поворотным моментом для американской армии в Европе, поскольку с 2006 года таких РСЗО у Пентагона в Старом свете не было.
HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Создана на базе пятитонного колесного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую ракету ATACMS. Система HIMARS авиатранспортабельна на самолете C-130.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить на год действие Договора без каких-либо условий, однако в Вашингтоне отклонили эту инициативу.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение. По итогам плебисцита Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.
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Армия , Видео , Оружие , Владимир Путин , Пентагон , Forbes , Германия , Республика Крым , Румыния , США
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