Родные пропавших в Карабахе военных обратились к РФ

Родные армянских военнослужащих, пропавших без вести в Нагорном Карабахе, обратились в посольство России с письмом, в котором попросили предпринять более активные шаги по поиску солдат. Об этом 24 ноября сообщает « Sputnik Армения».

На акцию перед посольством в Ереване собрались десятки человек. Некоторые из них пришли на встречу с консулом, который пообещал, что письмо в течение нескольких часов будет передано в Москву.

Родственники пропавших без вести передали просьбу к президенту России Владимиру Путину повлиять на власти Азербайджана, чтобы они разрешили поисковые работы на территориях, которые находятся под их контролем.

9 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая началась в конце сентября. По условиям документа, азербайджанская армия осталась на позициях, занятых в ходе конфликта. Кроме того, до 1 декабря под контроль Баку передаются территории трех районов. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действовать российские миротворцы.

Азербайджан расценил итоги войны как свою победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве.