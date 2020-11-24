Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Родные пропавших в Карабахе армянских военных обратились к России 

Lenta.ru 1 час назад
Родные пропавших в Карабахе военных обратились к РФ
Фото: ТАСС
Родные армянских военнослужащих, пропавших без вести в Нагорном Карабахе, обратились в посольство России с письмом, в котором попросили предпринять более активные шаги по поиску солдат. Об этом 24 ноября сообщает «Sputnik Армения».
На акцию перед посольством в Ереване собрались десятки человек. Некоторые из них пришли на встречу с консулом, который пообещал, что письмо в течение нескольких часов будет передано в Москву.
Родственники пропавших без вести передали просьбу к президенту России Владимиру Путину повлиять на власти Азербайджана, чтобы они разрешили поисковые работы на территориях, которые находятся под их контролем.
9 ноября Азербайджан, Армения и Россия приняли совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которая началась в конце сентября. По условиям документа, азербайджанская армия осталась на позициях, занятых в ходе конфликта. Кроме того, до 1 декабря под контроль Баку передаются территории трех районов. На линии разграничения и вдоль коридора, связывающего Карабах с Арменией, будут действовать российские миротворцы.
Азербайджан расценил итоги войны как свою победу. В Армении начались массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого обвинили в предательстве.
Видео дня. Барановская проиграла Аршавину суд по алиментам
Последние новости
Рубль назвали главным разочарованием года Рубль назвали главным разочарованием года В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В Петербурге мужчина захватил в заложники детей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей
Комментарии 6
Армия , Война, Карабах , Владимир Путин , ИА Sputnik
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
00:53
Девочка вытащила застрявшую в камнях акулу и попала на видео
В мире
Соседи рассказали о захватившем в заложники детей и попали на видео
Соседи рассказали о захватившем в заложники детей и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
00:46
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-160
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
00:15
Стюардесса в мини-платье встала на руки при помощи чемодана и попала на видео
В мире Интернет
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
02:26
Появилось видео с похорон Романа Виктюка во Львове
В мире Происшествия
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
00:25
Азербайджанские военные постреляли из «Солнцепеков» и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
00:44
Опубликовано видео с места захвата детей в заложники в Петербурге
Происшествия
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
00:06
Трагедия в Москве: вылетевший на тротуар внедорожник попал на видео
Происшествия
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
00:40
Разгромивший подъезд дома на Сахалине россиянин попал на видео
Происшествия
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
01:33
Разминирование в Карабахе российскими саперами попало на видео
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть