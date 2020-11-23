В Карабахе произошел инцидент с военным РФ

Российский офицер-миротворец получил ранения при подрыве мины в селе Мадагиз в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости». Также ранены четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха. Погиб один азербайджанский офицер.
Международная группа специалистов, в которую входили российские миротворцы, спасатели из Нагорного Карабаха, военные из Азербайджана и представители Красного Креста, искали тела погибших в этом районе.
Российский военный доставлен в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает.
Как писал «Рамблер», 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в резком обострении ситуации в Нагорном Карабахе. В октябре стороны дважды достигали соглашения о прекращении огня, после чего заявляли о его нарушении. 10 ноября стало известно, что при посредничестве президента России Владимира Путина подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев.