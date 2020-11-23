В Карабахе произошел инцидент с военным РФ

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Российский офицер-миротворец получил ранения при подрыве мины в селе Мадагиз в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости». Также ранены четыре сотрудника МЧС Нагорного Карабаха. Погиб один азербайджанский офицер.

Международная группа специалистов, в которую входили российские миротворцы, спасатели из Нагорного Карабаха, военные из Азербайджана и представители Красного Креста , искали тела погибших в этом районе.

Российский военный доставлен в госпиталь в Баку, его жизни ничего не угрожает.