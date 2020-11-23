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Российские сапёры начали гуманитарное разминирование в Карабахе 

RT на русском 52 минуты назад
Российские сапёры начали разминирование в Карабахе
Фото: РИА Новости
Сапёры Вооружённых сил России приступили к гуманитарному разминированию местности в Нагорном Карабахе.
«С сегодняшнего дня сапёры приступили к гуманитарному разминированию местности. На первом этапе они будут проверять на наличие взрывоопасных предметов местность, где в дальнейшем построят стационарные посты российского воинского контингента», — приводит ТАСС слова начальника инженерной службы воинского контингента России подполковника Павла Паутова.
Отмечается, что гуманитарное разминирование производится по заявкам администрации непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Ранее сообщалось, что отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.
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Армия , ИТАР-ТАСС
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